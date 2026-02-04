হোম > সারা দেশ > শেরপুর

শেরপুরে জামায়াত প্রার্থী নুরুজ্জামান মারা গেছেন

শেরপুর প্রতিনিধি

নুরুজ্জামান বাদল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ও শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল (৫১) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ময়মনসিংহ নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ বুধবার ভোরে নুরুজ্জামান বাদলের মরদেহ শ্রীবরদী উপজেলার পোড়াগড় এলাকার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মীরা।

পরিবার ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরুজ্জামান বাদল দীর্ঘদিন ধরে কিডনির রোগে ভুগছিলেন। তিনি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতেন। গতকাল রাত ১০টার দিকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন নুরুজ্জামান বাদল। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি না হলে তাঁকে ময়মনসিংহের একটি হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ময়মনসিংহ নেওয়ার পথে রাত আড়াইটার দিকে তিনি মারা যান। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চিকিৎসকেরা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভেরিফায়েড অফিশিয়াল ফেসবুক পেজেও নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক রুবেল।

সম্পর্কিত

জামায়াত নেতাকে হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গ্রেপ্তার

‘সব খারিজ হবে, তুই খালি টাকা পাঠাবি’, ভূমি কর্মকর্তার ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল

আগামীকাল শেরপুরে জামায়াত আমিরের জনসভা, রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন সকালে

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জামায়াত নেতা হত্যা: দোষীদের আইনের আওতায় না আনলে ডিসি অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

শেরপুরে এএসআইয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জামায়াত নেতা নিহত: শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে থমথমে পরিস্থিতি

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

ইউএনও-ওসিকে মঞ্চে রেখে সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াত, আহত ৩০

নকলায় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা