হোম > সারা দেশ > শেরপুর

শেরপুরে সাবেক পিপি চন্দনের পাসপোর্ট জব্দ ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

শেরপুর প্রতিনিধি

চন্দন কুমার পাল। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) চন্দন কুমার পালের পাসপোর্ট জব্দ এবং দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার বিকেলে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জহিরুল কবির রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। আদালতের পিপি আব্দুল মান্নান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেতা চন্দন কুমার পাল সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ছয়টি মামলায় হাইকোর্ট থেকে এবং সর্বশেষ আরও একটি মামলায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা দায়রা আদালত থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে পরদিন জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান।

এদিকে চন্দন কুমার পালের মুক্তির খবর জানাজানি হলে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। গুঞ্জন ওঠে, তিনি জামিনে মুক্তির পর দেশত্যাগ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলনের পর সোমবার সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা আদালত, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের গেট অবরোধ করেন। ফলে দুপুর পর্যন্ত আদালত, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে সোমবার বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা চন্দন পালের দেশত্যাগের আশঙ্কায় তাঁর পাসপোর্ট জব্দ ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের পিপি বিশেষ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, অন্তর্বর্তী জামিনে থাকা চন্দন কুমার পাল যেকোনো মুহূর্তে দেশত্যাগ করতে পারেন। তাই তাঁর পাসপোর্ট জব্দ ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শুনানি শেষে বিচারক রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে চন্দন কুমার পালের পাসপোর্ট জব্দ ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ীতে অটোরিকশার চাপায় স্কুলশিক্ষার্থী নিহত

‘ঘর তো দূরের কথা, ভিটারই চিহ্ন নাই—ওইখানে নদীর মতো হইয়া গেছে’

নালিতাবাড়ীতে ঢলের পানিতে শিশু নিখোঁজ

ঝিনাইগাতীতে পাহাড়ি ঢলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ধরতে গিয়ে মাদক কারবারিদের হামলায় পুলিশসহ আহত ৩

শেরপুর সদর হাসপাতালে গরুর বিচরণ, সমালোচনার ঝড়

‘ঘরজামাই’ বলে উপহাস করায় স্কুলছাত্রী মায়মুনাকে হত্যা করেন ছাইদুল: পুলিশ

শেরপুরে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

নিখোঁজ শিক্ষার্থীর লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার

ঢাবির প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত সেই ছাত্রলীগ নেতা রানা গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা