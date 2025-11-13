হোম > সারা দেশ > শেরপুর

নকলায় কৃষি কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিতের মামলায় গ্রেপ্তার ১

নকলা (শেরপুর) প্রতিনিধি 

ডিবির হাতে গ্রেপ্তার ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নকলায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার মোরসালিন মেহেদীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় করা মামলায় ফজলুর রহমান (২৫) নামের এক আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নকলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে নকলা থানা ও শেরপুর ডিবি পুলিশের একটি দল রাজধানীর আদাবর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফজলুকে গ্রেপ্তার করে।

ফজলু নকলা উপজেলার ধুকুরিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং ছাত্রদলের কর্মী বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ফজলুকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

৫ নভেম্বর বেলা আড়াইটার দিকে নকলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার মোরসালিন মেহেদীর অফিসকক্ষে যান উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রাহাত হাসান কাইয়ুম (৩৫)। ওই সময় বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ছাত্রদল কর্মী ফজলুর রহমান। কাইয়ুম কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার মোরসালিন মেহেদীর কাছে কৃষি প্রণোদনা বিএনপির কোন কোন নেতাকে দেওয়া হয়েছে জানতে চান এবং ছাত্রদলের ভাগ তাঁকে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক বিষয়টি মোবাইল ফোনে উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খোরশেদুর রহমানকে জানালে কাইয়ুম আরও ক্ষিপ্ত হন এবং কথা বলার একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে কৃষি কর্মকর্তার গালে থাপ্পড় মারেন। পরে কাইয়ুম কৃষি কর্মকর্তাকে টেনেহিঁচড়ে অফিসকক্ষের বাইরে নেন। পরে কাইয়ুম ও ফজলুর রহমান মিলে মারধর করতে থাকলে আশপাশের লোকজন গিয়ে কৃষি কর্মকর্তাকে উদ্ধার করেন।

বিষয়টি নিয়ে ওই দিন কৃষি কর্মকর্তা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রাহাত হাসান কাইয়ুম ও সদস্য ফজলুকে অভিযুক্ত করে নকলা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করলে পুলিশ একটি নিয়মিত মামলা রুজু করে। এর পর থেকে আত্মগোপনে চলে যান কাইয়ুম ও ফজলু। পরদিন কেন্দ্রীয় ছাত্রদল কাইয়ুমকে দলীয় পদ-পদবি ও সাধারণ সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করে।

নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ হোসেন জানান, নকলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া মামলার আসামি ফজলুর রহমানকে ঢাকার আদাবর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামি রাহাত হাসান কাইয়ুমকে গ্রেপ্তারে সাঁড়াশি অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ীতে জাল টাকাসহ যুবক আটক

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তাকে পেটানোর অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব বহিষ্কার

শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তাকে পেটালেন ছাত্রদল নেতা

শেরপুরে চালকলের গুদামে মিলল ৪ টন সরকারি চাল, গ্রেপ্তার ১

শ্রীবরদীতে ১০৬ বস্তা সার জব্দ

সালমান শাহ হত্যার বিচার দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন

বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা ছোট ভাইয়ের

নালিতাবাড়ীতে নলকূপ খনন করতে গিয়ে গ্যাসের সন্ধান, ১১ দিন ধরে চলছে রান্নাবান্না

২২ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, আসামি হলেন অটোরিকশাচালক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা