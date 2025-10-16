নালিতাবাড়ীতে টিনের বেড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ, বিপাকে ৩০ পরিবার

শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌরসভার গোবিন্দনগর ছয়আনীপাড়া এলাকায় চলাচলের একমাত্র রাস্তা টিনের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভোগান্তিতে পড়েছে অন্তত ৩০টি পরিবার।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খরস্রোতা ভোগাই নদের পশ্চিম তীর ঘেঁষে ওই কাঁচা রাস্তা দিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি রাস্তার পাশের বাসিন্দা আব্দুল মতিন ও জুয়েল মিয়া জায়গাটি নিজেদের মালিকানাধীন দাবি করে টিনের বেড়া তুলে দেন। এতে শিক্ষার্থী, কৃষকসহ এলাকাবাসীর চলাচলে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, রাস্তার মাঝখানে টিনের বেড়া দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ঘর নির্মাণের জন্য খুঁটিও পুঁতে রাখা হয়েছে। এলাকার ছোট শিক্ষার্থীরা স্থানীয় গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যেতে না পেরে ফিরে আসছে।
স্থানীয় বাসিন্দা হাসমত আলী বলেন, ‘জন্মের পর থেকেই এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করছি। কোনো কারণ ছাড়াই এভাবে রাস্তায় বেড়া দেওয়ায় আমরা ভোগান্তিতে পড়েছি। দ্রুত এই বেড়া খুলে দেওয়ার দাবি জানাই।’
মাদ্রাসার পরিচালক হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘টিনের বেড়ার কারণে আমাদের দেড় শ ছাত্র মাদ্রাসায় আসতে পারছে না। এমনকি মতিন ও জুয়েল রাস্তা দিয়ে না যেতে হুমকিও দিচ্ছেন।’
এ বিষয়ে অভিযুক্ত জুয়েল মিয়া বলেন, ‘রাস্তার জায়গাটি আমাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন। আদালতের রায় নিয়ে আমরা দেয়াল তুলেছি। এতে কোনো অন্যায় করিনি।’
জানতে চাইলে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আক্তার ববি বলেন, ‘মানুষ যে রাস্তা দিয়ে দীর্ঘদিন চলাচল করে আসছে, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’