হোম > সারা দেশ > শেরপুর

শ্রীবরদীতে ১০৬ বস্তা সার জব্দ

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি 

জব্দ করা সার। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের শ্রীবরদীতে অবৈধভাবে মজুতকৃত ১০৬ বস্তা ডিএপি ও এমওপি সার জব্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে উপজেলার রাণীশংকৈল ইউনিয়নের ভায়াডাঙ্গা বানিয়াপাড়া গ্রামে মোশারফ হোসেন বাবু নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সারগুলো জব্দ করা হয়।

শ্রীবরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা আহমেদ সারগুলো জব্দ করেন। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান আকন্দ, রাণীশিমুল ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সুজাসহ স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা আহমেদ বলেন, অবৈধভাবে মজুতকৃত ১০৬ বস্তা সার জব্দ করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জিম্মায় রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

সালমান শাহ হত্যার বিচার দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন

বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা ছোট ভাইয়ের

নালিতাবাড়ীতে নলকূপ খনন করতে গিয়ে গ্যাসের সন্ধান, ১১ দিন ধরে চলছে রান্নাবান্না

২২ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, আসামি হলেন অটোরিকশাচালক

নালিতাবাড়ীতে টিনের বেড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ, বিপাকে ৩০ পরিবার

শ্রীবরদীতে ৩৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

তালাক দেওয়ার পর গার্মেন্টসকর্মীকে হত্যা

নালিতাবাড়ীতে ৫ দোকান পুড়ে ছাই

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে পাচারকারী চক্রের সদস্যসহ আটক ২৪

শেরপুরে সাবেক পিপি চন্দনের পাসপোর্ট জব্দ ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা