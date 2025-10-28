হোম > সারা দেশ > শেরপুর

বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা ছোট ভাইয়ের

শেরপুর প্রতিনিধি

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের সদর উপজেলায় একাব্বর মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাই ফারুক মিয়া তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার লছমনপুর ইউনিয়নের কুসুমহাটি কান্দাশেরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত একাব্বর মিয়া কুসুমহাটি কান্দাশেরী এলাকার মৃত হায়দার আলীর দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে। আর ছোট ভাই ফারুক মিয়া একই বাবার তৃতীয় স্ত্রীর ছেলে।

নিহত একাব্বরের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ফারুক তাঁর বড় ভাই একাব্বরকে ধারালো রামদা দিয়ে কোপান। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় একাব্বরকে উদ্ধার করে প্রথমে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেরপুর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার প্রমা বলেন, আজ সকালে একাব্বরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তাঁর হাত, গাল ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর কোপের ক্ষত ছিল এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। পরে জরুরি চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে রেফার করা হয়।

একাব্বরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন আক্তার বলেন, এটি মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্বে ভাইয়ের হাতে ভাই খুনের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। তবে এখনো কেউ আটক হয়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

