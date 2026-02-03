জামায়াত নেতাকে হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গ্রেপ্তার

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে নিহত হন শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিম। এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাহমুদুল হাসান রুবেলকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঝিনাইগাতী উপজেলার বনগাঁও এলাকার একটি বিল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মাহমুদুল হাসান রুবেল ঝিনাইগাতী উপজেলার বনকালী এলাকার গেসু মিয়ার ছেলে এবং উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি ওই হত্যা মামলার ৫৫ নম্বর আসামি।
শেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান ভূঁঞা গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে নালিতাবাড়ী সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আফসান-আল-আলমের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ঝিনাইগাতীর বনগাঁও এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের একপর্যায়ে বিলের ভেতর থেকে মাহমুদুল হাসান রুবেলকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির এসআই জুমাতুল ইসলাম জিতু পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদনসহ তাঁকে আদালতে সোপর্দ করেন। পরে আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাসান ভূঁইয়া ৯ ফেব্রুয়ারি রিমান্ড শুনানির তারিখ ধার্য করে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
রিমান্ড আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালতের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান জানান, দুপুরেই তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।