ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ধরতে গিয়ে মাদক কারবারিদের হামলায় পুলিশসহ আহত ৩

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 

আহত একজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে মাদকের মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে মাদক কারবারিদের হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নালিতাবাড়ী থানা-পুলিশের একজন এএসআই, একজন কনস্টেবল এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বুরুঙ্গা পোড়াবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনায় রাতেই পুলিশ দুজনকে আটক এবং মামলা দায়ের করেছে। আহতরা হলেন: নালিতাবাড়ী থানা-পুলিশের এএসআই ওমর ফারুক, কনস্টেবল নাজমুল এবং তাদের সাহায্য করতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা শাহীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুরুঙ্গা পোড়াবাড়ী এলাকার মাজম আলী (৪০) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইয়াবাসহ একাধিক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের তিন সদস্যের একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় মাজম আলীসহ আরও তিন মাদক কারবারি প্রতিবেশী মফিজুলের পরিত্যক্ত বাড়ির রান্নাঘরে ইয়াবা লেনদেন করছিলেন।

তাঁদের ধরতে গেলে মাজম আলীর স্বজনেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে এএসআই ওমর ফারুক, কনস্টেবল নাজমুল এবং স্থানীয় বাসিন্দা শাহীন আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভীর ইবনে কাদের জানান, আহতদের মধ্যে দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে একজন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

হামলার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জড়িত দুজনকে আটক করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা জানান, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে এবং দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

