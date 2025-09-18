হোম > সারা দেশ > শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে ঢলের পানিতে শিশু নিখোঁজ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 

নিখোঁজ শিশু হুমায়ুন। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার খরস্রোতা চেল্লাখালী নদীতে পাহাড়ি ঢলের পানিতে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে হুমায়ুন নামের ১০ বছর বয়সী এক শিশু। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চেল্লাখালী নদীর বুরুঙ্গা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ হুমায়ুন বুরুঙ্গা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে এবং বুরুঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

নিখোঁজের পরিবার ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, চেল্লাখালী নদীতে ঢলের সঙ্গে পাহাড় থেকে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে দুপুরে বুরুঙ্গা ব্রিজের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশ দিয়ে নদীতে নামে হুমায়ুন ও সমবয়সী চাচাতো ভাই আতিক হাসান। এ সময় স্রোতের টানে নিখোঁজ হয় হুমায়ুন। খবর পেয়ে জামালপুর থেকে ডুবুরি দল গিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করে। তবে ব্যর্থ হয়ে উদ্ধার কার্যক্রম স্থগিত করে তারা ফিরে যায়।

জামালপুর ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার আজহারুল ইসলাম বলেন, তীব্র স্রোতের কারণে উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় নিখোঁজ হুমায়ুনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

