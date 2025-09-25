হোম > সারা দেশ > শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে অটোরিকশার চাপায় স্কুলশিক্ষার্থী নিহত

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 

আতিকুর রহমান আতিক। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় খাবার কিনতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় আতিকুর রহমান আতিক (৭) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনার পর রাতে তার মৃত্যু হয়।

নিহত আতিক উপজেলার উত্তর গড়কান্দা গোনাপাড়া গ্রামের কফিল উদ্দীনের ছেলে এবং গানবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় আতিক শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি দোকানে খাবার কিনতে আসে। এ সময় একটি অটোরিকশা হঠাৎ তার ওপর উঠে গেলে সে গুরুতর আহত হয়।

পরে স্থানীয়রা আতিককে উদ্ধার করে প্রথমে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

