হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে আলোচিত শিশু নিবিড় হত্যা মামলার ২ আসামির মৃত্যুদণ্ড

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শিশু হৃদয় খান নিবিড়। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুর সদর উপজেলায় আলোচিত শিশু হৃদয় খান নিবিড় হত্যা মামলায় দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ড ও একজনকে ২১ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে শরীয়তপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ হাফিজুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন পাবনা সদর উপজেলার সিঙ্গার উত্তরপাড়া এলাকার মো. সিয়াম হোসেন (২০) ও শরীয়তপুর সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের খিলগাঁও এলাকার মো. শাকিল হোসেন গাজী (১৮)। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মামলায় বয়স বিবেচনায় ঘটনার সময় শিশু হওয়ায় একই এলাকার এক কিশোরকে বিভিন্ন ধারায় মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত।

রায় ঘোষণার পর আদালত চত্বরে আসামিদের ওপর বিক্ষুব্ধ জনতা হামলার চেষ্টা করে। তবে পুলিশ সদস্যদের তৎপরতায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

বাদীপক্ষের আইনজীবী আজিজুর রহমান রোকন রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিবিড় হত্যা মামলায় চারজন আসামি থাকলেও তদন্তে সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় পিবিআইয়ের অভিযোগপত্র অনুযায়ী শাওন চৌকিদারকে আগেই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১ আগস্ট শরীয়তপুর সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের খিলগাঁও এলাকার মালয়েশিয়াপ্রবাসী মনির খান ও নিপা আক্তারের ছেলে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী হৃদয় খান নিবিড় বিকেলে খেলতে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় নিবিড়ের মায়ের ফোনে কল করে অপহরণের কথা জানিয়ে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন আসামিরা।

পরে বিষয়টি পুলিশকে জানালে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শাকিল হোসেন গাজী, সিয়াম হোসেন ও ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে আটক করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরদিন সকালে বাড়ির কাছে একটি পরিত্যক্ত ইটভাটা থেকে মাটিচাপা দেওয়া অবস্থায় নিবিড়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি জেলাজুড়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়। নিহত নিবিড়ের দাদা মমিন আলী খান বাদী হয়ে শরীয়তপুর সদর পালং মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন।

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বাদী মমিন আলী খান বলেন, ‘আদালতের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের একটাই দাবি, এই রায় যেন দ্রুত কার্যকর করা হয়। তবে এক আসামির মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ায় আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করব।’

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী ইশতিয়াক আহমেদ সৈকত বলেন, ‘এই রায়ে আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করব।’

শরীয়তপুর কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক শিমুল সরকার বলেন, রায় ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ জনতা আসামিদের ওপর হামলার চেষ্টা করলেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে আসামিদের নিরাপদে হাজতখানায় পৌঁছে দেয়।

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণ: যৌথ অভিযানে ৪৫টি ককটেল ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৪

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণ: বোমা তৈরির উপকরণ ও আলামত সংগ্রহ, ৩৮টি বোমা নিষ্ক্রিয়

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণ: আরেকজনের মৃত্যু, ঢাকা থেকে গেছে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শরীয়তপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণে যুবকের কবজি বিচ্ছিন্ন

শরীয়তপুরে ব্যবসায়ী খোকন দাসকে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শরীয়তপুরে হামলায় অগ্নিদগ্ধ ব্যবসায়ী খোকন দাস মারা গেলেন

শরীয়তপুরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা

শরীয়তপুরে ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর এনসিপির কার্যালয় তছনছ, বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর

শরীয়তপুরে ছাত্রদল-এনসিপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ১০

শরীয়তপুরে এনসিপির মশাল মিছিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা