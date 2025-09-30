হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুরকে অন্তর্ভুক্তি, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুর জেলাকে প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে শরীয়তপুরের সাধারণ মানুষ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় অরাজনৈতিক সংগঠন ‘জাগো শরীয়তপুর’-এর উদ্যোগে শরীয়তপুর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কের চৌরঙ্গী মোড়ে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা সড়কে বসে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে।

অবরোধের কারণে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কের দুপাশে চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন—‘জাগো শরীয়তপুর’-এর আহ্বায়ক আমিন মোহাম্মদ জিতু, জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন হাওলাদার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির ও জেলা শিবিরের সভাপতি শাখাওয়াত কাওছার।

বক্তারা বলেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগব্যবস্থার দিক থেকে শরীয়তপুর ফরিদপুরের বিপরীতে অবস্থিত। অন্যদিকে রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিভাগের সঙ্গেই থাকতে চায়। ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে শরীয়তপুরবাসী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভোগান্তিতে পড়বে।’

তাঁরা আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শরীয়তপুরের দাবি উপেক্ষা করে যদি শরীয়তপুর জেলা ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবেন।

জাগো শরীয়তপুরের নেতারা জানান, ২০১৫ সালে ফরিদপুর বিভাগ ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হলে শরীয়তপুরে ব্যাপক আন্দোলন হয়। পরে ২০২২ সালে ‘পদ্মা বিভাগ’ নামেও একটি প্রস্তাব আসে, কিন্তু নিকার বৈঠকে অনুমোদন না পাওয়ায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রি-নিকার বৈঠকে ফরিদপুর ও কুমিল্লাকে নতুন বিভাগ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হলে শরীয়তপুরে আবারও আন্দোলন শুরু হয়। ওই দিন থেকেই বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের মতো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় গত ১২ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরপর ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এরই অংশ হিসেবে গত রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় শরীয়তপুর শহরের দুবাই প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে ‘জাগো শরীয়তপুর’। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিকার বৈঠকে নতুন বিভাগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তার আগে দাবি আদায়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, গণসংযোগ, সংহতি সমাবেশ, কর্মবিরতি ও গণসমাবেশের আয়োজন করা হবে।

