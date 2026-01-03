কুপিয়ে আগুন দেওয়া শরীয়তপুরের সেই ব্যবসায়ী মারা গেছেন

শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলায় কুপিয়ে শরীরে আগুন দেওয়ার ঘটনার শিকার ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাস (৫০) মারা গেছেন। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শরীয়তপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোসাইরহাট সার্কেল) মো. শামসুল আরেফীন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত খোকন ডামুড্যা উপজেলার কনেশ্বর ইউনিয়নের তিলই গ্রামের পরেশ দাসের ছেলে। তিনি উপজেলার কেউরভাঙ্গা বাজারে ফার্মেসি এবং মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ) এজেন্টের ব্যবসা করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন খোকন। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছালে তিন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এরপর তাঁর টাকাপয়সা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় তারা। একপর্যায়ে হামলাকারীদের চিনে ফেলায় দুর্বৃত্তরা তাঁর শরীর ও মুখে পেট্রোলজাতীয় দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। আজ সকাল ৭টার দিকে মারা যান তিনি।
এর আগে গতকাল শুক্রবার খোকনের বাবা পরেশ চন্দ্র দাস বাদী হয়ে ডামুড্যা থানায় মামলা করেন। মামলায় কনেশ্বর এলাকার বাবুল খানের ছেলে সোহাগ খান (২৭), সামছুদ্দিন মোল্যার ছেলে রাব্বি মোল্যা (২১) এবং শহীদ সরদারের ছেলে পলাশ সরদারকে (২৫) আসামি করা হয়েছে।
শরীয়তপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোসাইরহাট সার্কেল) মো. শামসুল আরেফীন বলেন, খোকন দাস ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মারা গেছেন। তাঁর বাবার করা হত্যাচেষ্টা মামলা হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হবে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে।