শরীয়তপুরে ছাত্রদল-এনসিপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ১০

শরীয়তপুরে ছাত্রদল ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় একাধিক বিস্ফোরণ ও দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিদের শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নাঈম ব্যাপারী নামের এক ছাত্রদল কর্মীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন এনসিপির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার (৩৮), ছাত্রদল কর্মী নিরব তালুকদার (১৮), আকাশ (২২), আরমান (২৬), মামুন (৩০), আবিদ খান (২৮), ইসাহাক সরদার (৩২), বিএনপি কর্মী মোহাম্মদ আলীসহ কয়েকজন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে এনসিপি নেতা সবুজ তালুকদারের নেতৃত্বে সন্ধ্যায় শহরে একটি বিক্ষোভ-মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গার্লস স্কুল এলাকা থেকে শুরু হয়ে শরীয়তপুর–ঢাকা মহাসড়কের চৌরঙ্গী মোড় অতিক্রম করে তামিম ফ্যামিলি ফুড সেন্টারের সামনে পৌঁছালে ছাত্রদলের কর্মী আকাশের সঙ্গে এনসিপির নেতা-কর্মীদের বিরোধের সৃষ্টি হয়।
এনসিপির নেতা-কর্মীরা ওই ছাত্রদল কর্মীকে ধরে নিয়ে পুনরায় চৌরঙ্গী মোড়ে ফিরে এসে মারধর করেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সোহেল তালুকদারের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
একপর্যায়ে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয় পক্ষ হাতবোমা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। হাতবোমা বিস্ফোরণ ও অস্ত্রের আঘাতে অন্তত ১০ জন আহত হন। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যান চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।
এ বিষয়ে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে এনসিপির একটি বিক্ষোভ-মিছিল চলাকালে ছাত্রদলের এক কর্মীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি থেকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।