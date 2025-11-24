বুনো আমড়া প্রথম, কলমি-থানকুনি শাক দ্বিতীয়-তৃতীয়

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বুনো শাক রান্নার প্রতিযোগিতা ও খাদ্য উৎসব হয়েছে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উদ্ভিদবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলার পশ্চিম জেলেখালী গ্রামে আজ সোমবার সকালে এই অনুষ্ঠান হয়।
কৃষি প্রতিবেশবিদ্যা শিখন কেন্দ্রে সবুজ সংহতি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জেলেখালী গ্রামের ১৬ জন নারী ও পুরুষ অংশ নেন। তাঁরা বাড়ির আঙিনা, খাল-বিল, জলাশয় থেকে কচুশাক, মাটিফোড়া, ডুমুর, বুনো আমড়া, কলমিশাক, থানকুনি, শাপলা, কলার মোচা, আদাবরুন, কলার থোড়, কাটানুটে, ঘুমশাক, তেলাকচু, আমরুল ও মিশ্রিত শাক রান্না করে পরিবেশন করেন।
রান্না শেষে চলে স্বাদ গ্রহণের কর্মসূচি। এরপর ৭ সদস্যের বিচারকমণ্ডলী স্বাদ, পুষ্টিগুণ ও উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে তিনজনকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।
এতে বুনো আমড়া রান্না করে প্রথম স্থান অধিকার করেন যুব কৃষক প্রশান্ত নস্কর, কলমিশাক রান্না করে দ্বিতীয় হন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জবা ও থানকুনি রান্না করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন কিষানি ঝরনা রানী মণ্ডল।
মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন সবুজ সংহতির সভাপতি ডা. যোগেশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন স্থানীয় ইউপি সদস্য দেবাশীষ গায়েন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাসুমবিল্লাহ, শিক্ষক হেমা রানী, কিষানি অল্পনা রানী মিস্ত্রি প্রমুখ।