পাঁচ দফা দাবিতে রংপুরে সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ আজ, দলে দলে আসছেন নেতা-কর্মীরা

গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত সমমনা ৮ দলের রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ আজ বুধবার বেলা ৩টায় রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশকে ঘিরে নগরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন ধরে সমমনা দলগুলোর শীর্ষ নেতারা দফায় দফায় বৈঠক করে এই সমাবেশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন।
এক দিন আগেই বিভিন্ন জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা কালেক্টরেট মাঠে এসে জড়ো হয়েছেন। অনেকে সমাবেশস্থলে রাত যাপন করেছেন।
দুপুর ১২টায় সমাবেশস্থলে গিয়ে দেখা যায়, নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। সমাবেশস্থলের চারপাশের সড়কে নানা ধরনের খাবার ও খেলনার দোকান বসেছে। সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত, শহরজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুই শতাধিক মাইকের লাইন। আট দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আট শতাধিক ভলান্টিয়ার বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরাও মাঠে রয়েছেন।
এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে বড় পর্দায় সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের লাইভ কাভারেজ নিশ্চিত করতে রাখা হয়েছে উচ্চগতির ওয়াইফাই। বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় থেকে লালকুঠি মোড় হয়ে সিটি বাজার পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা নজর কাড়ছে।
দিনাজপুর থেকে সমাবেশে আসা জামায়াতের কর্মী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রাতেই এসেছি। মাঠেই রাত যাপন করেছি। এবার রেকর্ড হবে। সমাবেশের আগের দিন বিকেল থেকেই দূর-দূরান্তের নেতা-কর্মীরা আসছেন। সমাবেশের আগেই মাঠ পুরোপুরি ভরে যাবে।’
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম জানান, রংপুর বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৮ দলের নেতা ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম। সভাপতিত্ব করবেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।
এ ছাড়াও বক্তব্য দেবেন জামায়াতের নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন্দ, নেজামে ইসলামী পার্টির নায়েবে আমির মুফতি মোখলেছুর রহমান কাসেমী, সাংগঠনিক সচিব হাফেজ মাওলানা আবু তাহের খান, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, সংগঠক মুফতি মাহমুদুল হাসান, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সালাহউদ্দিন, জাগপার সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলামসহ ৮ দলের স্থানীয় নেতারা।