হোম > সারা দেশ > রংপুর

পাঁচ দফা দাবিতে রংপুরে সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ আজ, দলে দলে আসছেন নেতা-কর্মীরা

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত সমমনা ৮ দলের রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ আজ বুধবার বেলা ৩টায় রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশকে ঘিরে নগরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন ধরে সমমনা দলগুলোর শীর্ষ নেতারা দফায় দফায় বৈঠক করে এই সমাবেশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন।

এক দিন আগেই বিভিন্ন জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা কালেক্টরেট মাঠে এসে জড়ো হয়েছেন। অনেকে সমাবেশস্থলে রাত যাপন করেছেন।

দুপুর ১২টায় সমাবেশস্থলে গিয়ে দেখা যায়, নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। সমাবেশস্থলের চারপাশের সড়কে নানা ধরনের খাবার ও খেলনার দোকান বসেছে। সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত, শহরজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুই শতাধিক মাইকের লাইন। আট দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আট শতাধিক ভলান্টিয়ার বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরাও মাঠে রয়েছেন।

এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে বড় পর্দায় সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের লাইভ কাভারেজ নিশ্চিত করতে রাখা হয়েছে উচ্চগতির ওয়াইফাই। বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় থেকে লালকুঠি মোড় হয়ে সিটি বাজার পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা নজর কাড়ছে।

দিনাজপুর থেকে সমাবেশে আসা জামায়াতের কর্মী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রাতেই এসেছি। মাঠেই রাত যাপন করেছি। এবার রেকর্ড হবে। সমাবেশের আগের দিন বিকেল থেকেই দূর-দূরান্তের নেতা-কর্মীরা আসছেন। সমাবেশের আগেই মাঠ পুরোপুরি ভরে যাবে।’

নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম জানান, রংপুর বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৮ দলের নেতা ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম। সভাপতিত্ব করবেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

এ ছাড়াও বক্তব্য দেবেন জামায়াতের নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন্দ, নেজামে ইসলামী পার্টির নায়েবে আমির মুফতি মোখলেছুর রহমান কাসেমী, সাংগঠনিক সচিব হাফেজ মাওলানা আবু তাহের খান, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, সংগঠক মুফতি মাহমুদুল হাসান, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সালাহউদ্দিন, জাগপার সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলামসহ ৮ দলের স্থানীয় নেতারা।

সম্পর্কিত

শ্বশুর-জামাইকে পিটিয়ে হত্যায় জড়িতের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

নীলফামারীতে গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

স্বামীকে হত্যার দায়ে স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বেরোবিতে দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে দৌড় প্রতিযোগিতা

‘রাজনীতি নিষিদ্ধ’ বেরোবিতে ছাত্রদল ও শিবিরের কমিটি, শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ

রংপুরে পরীক্ষাকেন্দ্রে ডিভাইসসহ দুই চাকরিপ্রার্থী আটক, ২০ দিনের কারাদণ্ড

রংপুরের গঙ্গাচড়া: দেড় কোটি টাকায় বালুর বাঁধ

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

হাতীবান্ধায় জমি খুঁড়তে গিয়ে মিলল মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মর্টার শেল

বেরোবি ছাত্রদলের কমিটিতে ছাত্রলীগের ‘অনুপ্রবেশের’ অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা