রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় গভীর রাতে এক কৃষকের খড়সহ ধানের গাদায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার কৈকুড়ি ইউনিয়নের মোংলাকুটি মাষ্টারপাড়া গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পুড়ে যাওয়া ধানের গাদার ছাইয়ের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যে ধোঁয়া বের হচ্ছে।
জানা চাইলে ভুক্তভোগী কৃষক মিলন মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে জানান, তিনি ৯৪ শতক জমিতে এবার আমন ধান চাষ করেছিলেন। কিছুদিন আগে সেগুলো কেটে জমিতেই খড়সহ শুকিয়ে গাদা করে রেখেছিলেন। আজ সেগুলো ভ্যান দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাতের আঁধারে কে বা কারা তাঁর ধানের গাদায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।
মিলন মাহমুদ আরও জানান, এ ঘটনায় তাঁর ৭০-৮০ হাজার টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। তিনি সন্দেহ পোষণ করেন, জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। যদিও সম্প্রতি স্থানীয় চেয়ারম্যান তা মীমাংসা করে দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রতিপক্ষরা হয়তো এই ক্ষতি করে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা থাকতেই পারে। তাই বলে এভাবে ধান পুড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও গর্হিত কাজ হয়েছে। তাঁরা দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।