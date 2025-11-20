হোম > সারা দেশ > রংপুর

পাটগ্রামে অবৈধভাবে বালু তোলায় ৩ ব্যক্তিকে কারাদণ্ড

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে অবৈধভাবে বালু তোলায় তিন ব্যক্তিকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে এ কারাদণ্ড দেন পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার দাশ।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জোংড়া ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল হোসেনের ছেলে হামিদুল ইসলাম (২২), একই উপজেলার পাটগ্রাম পৌরসভার মির্জারকোর্ট এলাকার বাসিন্দা টিপু সুলতানের ছেলে ফিরোজ হাসান (২৪) এবং জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার গ্রামের অনিল মণ্ডলের ছেলে গৌতম মণ্ডল (৩৪)।

জানা গেছে, উপজেলার মির্জারকোর্ট ও মোমিনপুর নামক স্থানে নদী ও আবাদি জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্তূপ করায় ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে আদালত তাঁদের প্রত্যেককে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আদালত পরিচালনার সময় পাটগ্রাম থানার উপপরিদর্শক সোহাগসহ থানার একদল পুলিশ সদস্য তাঁদের সহায়তা করেন।

পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার দাশ বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। অবৈধ কাজ বন্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখা হবে।

