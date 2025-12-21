হোম > সারা দেশ > রংপুর

রংপুর-৩ আসনে জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুর-৩ (সদর) আসনে জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ (সদর) আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।

আজ রোববার রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে সদর রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন দলের কো–চেয়ারম্যান ও সাবেক মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা।

এ সময় তাঁর সঙ্গে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এস এম ইয়াসির, জেলা সভাপতি আজমল হক লেবু, হাজি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা বলেন, ‘রংপুর-৩ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলাম। আজকে আমাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ যে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। যদি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে, যদি সব দল এই নির্বাচনে স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে, নির্বাচন কমিশনের যে আচরণবিধি সেটা সবার, সব প্রার্থীর প্রতি যদি সমানভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, তাহলে জাতীয় পার্টি নির্বাচন করবে।’

মোস্তাফিজার রহমান আরও বলেন, ‘জাতীয় পার্টির যে জনসমর্থন হ্রাস পাইছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে তো একটা নির্বাচন। জনগণের মতামতের আমরা সঠিক প্রতিফলন চাই।’

সম্পর্কিত

খামার থেকে গরু লুট, আন্তজেলা ডাকাত চক্রের চার সদস্য গ্রেপ্তার

গুলিবিদ্ধ হাদির মৃত্যু: গঙ্গাচড়ায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল

ওসমান হাদিকে গুলি মানে জুলাই যোদ্ধাদের ওপর হামলা: আল মামুন

গাইবান্ধায় গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে থেকে ৪ ককটেল উদ্ধার

গঙ্গাচড়ায় হাত-পা বাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁওয়ে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‘মেডিকেলে চান্স না পেয়ে’ ৩৩ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের তারে শুয়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, দাবি স্বজনদের

পীরগঞ্জে ধানখেত থেকে অটোভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

হাদির ওপর গুলির প্রতিবাদে গাইবান্ধায় বিএনপির বিক্ষোভ

নীলফামারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা