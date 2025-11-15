‘কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না, তাকে কেন মারল’

ঢাকায় খুন হওয়া ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টায় জানাজা শেষে তাঁর লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে তাঁর লাশ রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে পৌঁছায়।
আশরাফুল কাঁচামাল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দানের জন্য স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাইকোর্টসংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ মাঠের সামনে নীল রঙের ড্রাম থেকে আশরাফুলের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার নিহতের ছোট বোন আনজিলা বাদী হয়ে আশরাফুলের বন্ধু ফরেজুল ইসলাম জরেজকে প্রধান আসামি করে ঢাকার শাহবাগ থানায় মামলা করেন।
দাফনের পর আজ শনিবার সকালে আশরাফুলের বাবা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘কী দোষ ছিল মোর ছইলের? তাকে ঢাকাত নিয়া যায়া টুকরা টুকরা করিলো জরেজ ও তার প্রেমিকা। মুই বাঁচি থাকতে ওদের ফাঁসি দেখতে চাও। তাহলে মোরিও কিছুটা শান্তি পাইম।’
আশরাফুলের স্ত্রী লাকী বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীর কোনো শত্রু ছিল না। এলাকার মানুষ তাঁকে খুব ভালো বাসতেন। কেউ আর্থিক বিপদে পড়লে স্বামীর কাছে আসতেন। তিনি কখনই কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। এই ভালো মানুষটাকে কেন মারলো জরেজ? ও যে তার বন্ধু ছিল?’
মা এছরা খাতুন বলেন, ‘একমাত্র ছেলেসন্তান ছিল আশরাফুল। সে প্রতিদিন আমাদের দুই মানুষের খোঁজখবর নিতেন। চিকিৎসার ওষুধ পাতি আনতেন। এখন কে নিবে খোঁজখবর? কে এনে দিবে ওষুধপাতি?’ এছরা খাতুন বলেন, ‘সন্তানের এই করুণ পরিণতি দেখার আগোত আল্লাহ কেন মোর মৃত্যু করল না।’