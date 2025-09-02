হোম > সারা দেশ > রংপুর

পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার

ফাহিম হাসান, পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ মেঘমুক্ত নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছে। হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম ও পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম এই পর্বতশৃঙ্গ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড় থেকে। মহানন্দা নদীর পাড়সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে খালি চোখেই দেখা যায় বরফাচ্ছাদিত এ পর্বতচূড়া।

সেপ্টেম্বরে হেমন্তের শুরুতেই এমন দৃশ্য স্থানীয়দের মধ্যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এই দৃশ্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, ভোর কিংবা বিকেলে সূর্যের আলোয় পর্বতটি কখনো সাদা, কখনো গোলাপি, কখনো লাল রঙে দৃশ্যমান হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা রং ঝাপসা হয়ে আসে।

পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় বাসিন্দা কৃষক মো. আনিস উদ্দিন বলেন, ‘আজ বিকেলে মাঠে কাজ করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা! এমন পরিষ্কার ছবি খুব কমই দেখা যায়, দারুণ লাগছে।’

পঞ্চগড় জালাসি এলাকার এক তরুণ রাকিব হোসেন বলেন, ‘শীতের আগে এভাবে পর্বত দেখা কমই হয়। আমরা সবাই মিলে ছবি তুলে বন্ধুদের পাঠাচ্ছি।’

রতন নামের আরেক ব্যক্তি বলেন, ‘এবার সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। আশা করি, এ মৌসুমে আগের বছরের তুলনায় ব্যবসা ভালো হবে।’

উল্লেখ্য, তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো থেকে ভারতের দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির পাহাড়ি এলাকার আলোও সন্ধ্যায় দেখা যায়। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে নেপালের দূরত্ব ৬১ কিলোমিটার, ভুটান ৬৪, দার্জিলিং ৫৮ এবং শিলিগুড়ি ৮০ কিলোমিটার।

সম্পর্কিত

ডুয়েটে সুযোগ পেয়েও ভর্তি অনিশ্চিত মিথুনের

রংপুরে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের অবস্থান, নেসকোকে ৭ দিনের আলটিমেটাম

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নকল পুতুল-মুদ্রা দেখিয়ে প্রতারণা, পাঁচজন গ্রেপ্তার

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

হিলি বন্দর দিয়ে শুল্কমুক্ত ৪৮ হাজার টন চাল আমদানি, কমছে দাম

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক

অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা