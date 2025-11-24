হোম > সারা দেশ > রংপুর

সৈয়দপুরে ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক নিহত

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

সৈয়দপুর-রংপুর বাইপাস সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে ধানবোঝাই ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে আনোয়ারা খাতুন (২৫) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে সৈয়দপুর-রংপুর বাইপাস সড়কের মেসার্স খাদিজা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনোয়ারা খাতুন উপজেলার বাঙ্গালীপুর ইউনিয়নের লক্ষণপুর বালাপাড়ার সিরাজ উদ্দিনের স্ত্রী। তিনি উত্তরা ইপিজেডের দেশবন্ধু নামের একটি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তাঁর স্বামী মোটরসাইকেলচালক সিরাজ উদ্দিন আহত হন। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে সৈয়দপুর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তারাগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ছুটির পর কর্মস্থল থেকে স্বামী-স্ত্রী মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ধানবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন তাঁরা। পরে ট্রলিটির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন আনোয়ারা খাতুন। এ সময় গুরুতর আহত হন তাঁর স্বামী সিরাজ উদ্দিন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সৈয়দপুর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান।

তারাগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ওসি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে কাজ করছে। এ বিষয়ে আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

