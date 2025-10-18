গঙ্গাচড়ায় চাঁদাবাজি ও অপপ্রচারের অভিযোগে ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর এলাকায় চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খোকা মিয়া, দছির উদ্দিন ও সোনা মিয়া। এর মধ্যে দছির উদ্দিন আগে একটি মাদক মামলায় ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি।
গঙ্গাচড়া মডেল থানা-পুলিশ গত শুক্রবার রাতে মহিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তিনজনকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
মহিপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. জামাল বাদশার (২৩) লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই পদক্ষেপ নেয়। অভিযোগে বলা হয়, গ্রেপ্তার আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবার, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত। তাঁরা সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায় করতেন।
অভিযোগে জামাল বাদশা উল্লেখ করেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা তাঁর কাছেও ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানহানিকর ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরে টাকা না দেওয়ায় স্থানীয় কিছু যুবককে ভুল বুঝিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও মিছিল করে অপপ্রচার চালানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দছির উদ্দিন মাদক মামলায় ৩৪ বছরের সাজা নিয়ে পলাতক ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিনি এখনো মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত।
এলাকাবাসীর ভাষ্য, এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জিম্মি করে টাকা আদায় করত। এমনকি তারা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তও মানত না। ‘বিচারের নামে’ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।
এ বিষয়ে লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল আল হাদী বলেন, ‘দছির, সোনা মিয়াসহ আমার ইউনিয়নের সকল মাদক কারবারির বিরুদ্ধে এর আগে আমি বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। এই লিখিত অভিযোগ দেওয়ায় তারা আমাকে মিথ্যা মামলার হুমকি দিয়েছে।’
গঙ্গাচড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাঁদের মধ্যে দছির উদ্দিন নামের একজন গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় একটি নিয়মিত মামলা হয়েছে এবং আজ সকালে তাঁদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’