ব্রাকসু নির্বাচন: ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’ নামে শিবির-সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’ নামে শিবির-সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের উপদেষ্টা ও বেরোবি শাখা শিবিরের সভাপতি মো. সুমন সরকার।
এতে কেন্দ্রীয় সংসদে রয়েছেন ভিপি প্রার্থী আহমাদুল হক আলবীর; জিএস পদে মো. মেহেদী হাসান; এজিএস পদে বায়েজিদ শিকদার; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান জয়; বিজ্ঞান প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে ইমরান খান; ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে উম্মে হানি তানিয়া; সাহিত্য ও সংস্কৃতি পদে আব্দুল কাদের; ক্রীড়া ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে শোভন; পরিবহন সম্পাদক পদে শিবলী সাদিক; প্রকাশনা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মুয়াজ; কার্যনির্বাহী সদস্যপদে বায়েজিদ বোস্তামী আল হুমায়রা ঐশী ও মরিয়ম জামিলা প্রার্থী হয়েছেন।
এ ছাড়া তিনটি হলের মধ্যে বিজয় ২৪ হলে হল সংসদে ভিপি পদপ্রার্থী আব্দুল মজিদ, জিএস পদে নেজাজ, এজিএস পদে আব্দুল আহাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শহীদ মুখতার এলাহী হলে ভিপি পদে শাকিব আল হাসান, জিএস পদে মুশফিক রহমান শুভ, এজিএস পদে কাইয়ুম উদ্দিন এবং মেয়েদের শহিদ ফেলানী হলে ভিপি পদে সানজিদা ইসলাম, জিএস পদে সুমাইয়া তাহরীমা শিথিল এবং এজিএস পদে জেসমিন আক্তার প্রার্থী হয়েছেন।
কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি প্রার্থী আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘এখানে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, আবাসিক সংকট, পরিবহন সংকট, ক্লাসরুম সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। আমরা প্রধান সমস্যাগুলো থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। আবু সাঈদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো জুলাই গণহত্যাকারীদের বিচার হয়নি; আমরা সেদিকেও ফোকাস রাখব এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে আমাদের চমকপ্রদ কিছু ইশতেহার থাকবে।’