পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

রংপুরের পীরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান অজ্ঞাতনামা আরেকটি যানবাহনে ধাক্কা দিয়েছে। এতে কাভার্ড ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পীরগঞ্জ উপজেলার ছোট মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম বাইজিদ (২৩)। তিনি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসারা গ্রামের ইসরাফিল শেখের ছেলে। হেলপার মুশফিক (২২) ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার পাইকশা গ্রামের সোহেল ব্যাপারীর ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গাজীপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ন-১৫-৪১৪১) রংপুরগামী লেনে দ্রুত গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অজ্ঞাতনামা একটি যানবাহনের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে চালক ও হেলপার গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তাঁরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
বড়দরগাহ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি সড়ক থেকে সরানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’