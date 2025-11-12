হোম > সারা দেশ > রংপুর

ঠাকুরগাঁওয়ে আ.লীগের ৩ নেতা গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নাশকতার অভিযোগে হওয়া মামলায় ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ বুধবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেন হরিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া মণ্ডল। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো ও নাশকতার আশঙ্কায় অভিযান চালিয়ে ওই তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, ১৩ নভেম্বরকে ঘিরে পুলিশ বাড়তি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নাশকতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য পুলিশ সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে।

গ্রেপ্তার নেতারা হলেন হরিপুর উপজেলার ভাতুরিয়া গ্রামের জমির মণ্ডলের ছেলে ও ভাতুরিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মণ্ডল (৫০), বেলুয়া গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে ও আমগাঁও ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের (৫৫) এবং একই গ্রাম (বেলুয়া) ও একই ইউনিয়নের মৃত সলেমানের ছেলে এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান (৫০)।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা