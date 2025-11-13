হোম > সারা দেশ > রংপুর

ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের দাম কমবে, পরিমাণ বাড়বে: বেরোবি উপাচার্য

বেরোবি প্রতিনিধি 

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের মান ভর্তুকি দিয়ে হলেও ভালো করা হবে বলে জানিয়েছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় ক্যাফেটেরিয়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, ‘খাবারের মান কীভাবে উন্নত করা যায়, সে জন্যই শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানতে আমি এসেছি। আমি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়েছি, বাইরে অভিযোগ বক্স দেওয়া আছে, তারা যেন সেগুলো এখানে দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে যা পেলাম, তাতে খাবারের মান মোটামুটি ঠিক আছে, তবে পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছি।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমরা ক্যাফেটেরিয়ামালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের যারা দায়িত্বে আছে, তারাও কথা বলবে। সব মিলিয়ে আমরা একটি শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে চাই। আশা করি, শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করতে পারব। পরিমাণ বাড়ানো ও দাম সহনশীল করার বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যদি ভর্তুকি দিয়েও করতে হয়, তবু আমরা এটা করব।’

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের নিম্নমান ও চড়া দামের প্রতিবাদ করে অভিযোগ দিয়ে আসছিলেন শিক্ষার্থীরা।

