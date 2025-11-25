নির্বাচন হবে, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে: সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা

সরকার বলেছে নির্বাচন হবে, এতে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, ‘সরকার বলেছে নির্বাচন হবে, সরকার প্রস্তুত। নির্বাচন কমিশন বলেছে, তারাও প্রস্তুত। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আস্থা রাখতে হবে। ভুল যদি হয়, তোমরা (সাংবাদিক) আছ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটরিয়ামে ‘নারী-শিশু সুরক্ষা: জনতার কাতারে সরকার’ শীর্ষক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচনে দলগুলোর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ‘এই কাজটা সুন্দরভাবে করতে হলে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কার? রাজনৈতিক দলগুলোর। তাদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও সহনশীলতার সঙ্গে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা জানি নির্বাচনে কী অরাজকতা হয়। আমার প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে, তারা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবে যে রাষ্ট্রের খুব কষ্ট পেতে হবে না একটা সুশৃঙ্খল পরিবেশ রক্ষা করতে।’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে এইটুকুই কথা। নির্বাচন হবে, তার জন্য ব্যবস্থাপনা চলছে। সরকার প্রস্তুত। সরকারের চাইতে বড় প্রস্তুতি কাকে নিতে হবে? নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশন আমাদের আশ্বস্ত করেছে, তারা প্রস্তুত। সবকিছু নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনো না কোনো দল কোনো না কোনো কাজ অপছন্দ করে। সেটা নিয়ে আমাদের ভাবলে চলবে না, আমরা স্পষ্টত আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি।’