সমাবেশ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল কর্মীর

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  

রংপুরে আট দলীয় বিভাগীয় সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারুক মৌলভী (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর পীরগঞ্জ থানার মাদারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সমাবেশ শেষে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীগামী একটি পিকআপ ভ্যানে প্রায় ৩০ জন নেতা-কর্মী ফিরছিলেন। মাদারহাট এলাকায় পৌঁছালে গাড়িটির সামনের চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। মুহূর্তেই পিকআপটি সড়কের পাশের গর্তে পড়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পলাশবাড়ীর পবনাপুর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা আলহাজ বাবুর ছেলে ডুমুরগাছা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ফারুক মৌলভী। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মী বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের প্রথমে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর অবস্থায় ৪ জনসহ মোট ৯ জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে পীরগঞ্জ থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চাকা পাংচার হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারানোয় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

