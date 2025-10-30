রংপুরে দুই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

রংপুরে নানা অব্যবস্থাপনার অভিযোগে দুই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, নগরীর ধাপ এলাকার এলিট হাসপাতাল, জয়তুন ক্লিনিক ও রহমানিয়া ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে রংপুর সিভিল সার্জন ডা. শাহীন সুলতানা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদের নেতৃত্বে এসব প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানকালে দায়িত্বরত চিকিৎসক না থাকা, অনুমোদনের তুলনায় শয্যা বেশি থাকা, অপারেশন থিয়েটারে মানসম্মত পরিবেশ না থাকাসহ বিভিন্ন অসংগতি, অনিয়ম থাকায় এলিট হাসপাতাল ও জয়তুন ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়। একই সময়ে নানা অনিয়মের কারণে রহমানিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে স্বাস্থ্য বিভাগ।
রংপুর সিভিল সার্জন শাহীন সুলতানা বলেন, আমরা ক্লিনিক দুটি পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম পেয়েছি। এলিট হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ ছিল। আমরা ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিক সমিতির সঙ্গে বৈঠক করব। তারা যেন সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে রোগীদের সেবা দিতে পারে, সেই আহ্বান জানাচ্ছি।
বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদ বলেন, রোগীদের যে সেবা পাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো তারা পায়নি। বিশেষ করে ক্লিনিকগুলোয় ডিউটি ডাক্তার নেই। আমরা তাদের গাফিলতির বিষয়টি বিএমডিসিকে লিখিতভাবে জানাব এবং স্বাস্থ্য প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।