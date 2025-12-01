নীলফামারীতে গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নীলফামারীর সৈয়দপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে আনোয়ারুল হক (৪০) ও ছামিউল ইসলাম (৩০) নামে দুই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়াউদ্দিন মাহমুদ এই আদেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আনোয়ারুল হক সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের কাঙ্গালপাড়া গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে এবং ছামিউল ইসলাম একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে।
মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণমতে, ২০২০ সালের ২১ আগস্ট রাতে জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের কিসামত গ্রামের আবেদ আলীর মেয়ে আকলিমা খাতুন (২৫) হত্যার শিকার হন। ২২ আগস্ট সকালে বাড়ির অদূরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় আকলিমার মা মমতাজ বেগম বাদী হয়ে ২৩ আগস্ট সৈয়দপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।
পুলিশ লাশের ময়নাতদন্ত শেষে আনোয়ারুল হক ও ছামিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করলে তাঁরা ওই গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যার দায় স্বীকার করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর পিপি মো. আসাদুজ্জামান খান ওই দুই ব্যক্তির সাজার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আসামিরা নেশাদ্রব্য সেবন করে ওই নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। এরপর দীর্ঘ শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের এক লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।
মো. আসাদুজ্জামান জানান, রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার অপর এক শিশু আসামির বিচারকার্য শিশু আদালতে চলমান রয়েছে।