জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে রাজদ্বীপ প্রসাদ উৎসর্গ (৯)। নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘নৃত্যময়’ আয়োজিত জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন সেরার সেরা-২০২৫-এর একক সাধারণ নৃত্যে সে স্বর্ণপদক লাভ করে। রাজদ্বীপ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতির ছেলে।
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে গত সোম ও মঙ্গলবার (১ ও ২ সেপ্টেম্বর) নৃত্যময়ের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘ক’ গ্রুপে ৪ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘খ’-গ্রুপে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘গ’-গ্রুপে ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অপরদিকে রাজদ্বীপের বড় ভাই দেবরাজ প্রসাদ রোহিত (১৩) একই প্রতিযোগিতার দলীয় সাধারণ নৃত্যে ২য় ও দলীয় লোকনৃত্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতি তাদের সন্তানদের সাফল্যের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাজদ্বীপ ও দেবরাজের জন্য সবার দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করেন।
আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিজয়ীদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেওয়া হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।