নীলফামারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নীলফামারী জেলা সদরের রেললাইন থেকে মনিফা বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে জেলা সদরের সংগলশী ইউনিয়নের ঢেলাপীর কাদিখোল নামক স্থান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মনিফা বেগম সৈয়দপুর উপজেলার বাঙ্গালীপুর ইউনিয়নের লক্ষণপুর গ্রামের মোজাফফর হোসেনের স্ত্রী।
পুলিশ জানায়, আজ সকালে সৈয়দপুর-নীলফামারী রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী ঢেলাপীর-সংলগ্ন কাদিখোল থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এ পথে চলাচল করা কোনো একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তিনি নিহত হয়েছেন। অজ্ঞাত অবস্থায় লাশ উদ্ধারের পর তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।
নিহত নারীর পারিবারিক সূত্র জানায়, মনিফা বেগম দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছেন। প্রায় সময় কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর আজ সকালে তাঁর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়।
সৈয়দপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উন নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত বিষয়সমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।