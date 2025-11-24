হোম > সারা দেশ > রংপুর

বেরোবিতে র‍্যাগিং: আহত ১ শিক্ষার্থীকে মেডিকেলে ভর্তি, তদন্ত কমিটি গঠন

বেরোবি সংবাদদাতা

আহত শিক্ষার্থী দীন ইসলাম (বাঁয়ে) ও অভিযুক্ত মামুন। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) হলের ছাদে র‍্যাগিং ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন এক শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় তৎক্ষণাৎ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হল প্রশাসন।

জানা গেছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১২টায় বিজয় ২৪ ছাত্র হলের ছাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ’২৩-২৪ সেশনের (১৬ ব্যাচ) শিক্ষার্থীরা একই বিভাগের ’২৪-২৫ সেশনের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ডাকে। একপর্যায়ে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মামুন ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী দীন ইসলামকে মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থী।

পরে জানতে পেরে হলের শিক্ষার্থীরা আহত ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

জানতে চাইলে আহত শিক্ষার্থী দীন ইসলাম বলেন, ‘আমি কানে কিছু শুনতে পারতেছি না, মামুন ভাই সরাসরি কানে থাপ্পড় মারছে। গতকালকেও ডেকেছিল, আমি মানি নাই জন্য, আজ আমাকে কানে থাপ্পড় মেরেছে।’

বিষয়টি স্বীকার করে মামুন বলেন, ‘আসলে আমি ওভাবে ওর গায়ে হাত তুলিনি ও একটু বেশি করে বলতেছে।’ এ বিষয়ে বেরোবি প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান বলেন, ‘আমরা তৎক্ষণাৎ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যেন রিপোর্ট দাখিল করে।’

