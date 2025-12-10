অবৈধ ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান, ২ লাখ টাকা জরিমানা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে পরিবেশ অধিদপ্তর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খান এতে নেতৃত্ব দেন। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত এক ইটভাটার মালিককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন।
জানা গেছে, উপজেলার কামারদহ ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) মোতাবেক মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ ইটভাটার স্বত্বাধিকারী আবু তালেব মণ্ডলকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তর গাইবান্ধা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় গাইবান্ধা জেলায় ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে থানা-পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা করেছে।