কাউনিয়ায় নিখোঁজের পরদিন কৃষক দল নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

রংপুরের কাউনিয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর প্রতিবেশীর রান্নাঘরের পেছনে মাটি খুঁড়ে কৃষক দল নেতা মোবারক আলীর (৩৫) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে উপজেলার টেপামধুপুর ইউনিয়নের উত্তর বিশ্বনাথ গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মোবারক আলী উপজেলার বিশ্বনাথ গ্রামের মৃত ইব্রাহীমের ছেলে এবং টেপামধুপুর ইউনিয়ন কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
নিহতের স্বজন, প্রতিবেশী ও মামলার বরাত দিয়ে কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে স্থানীয় বাজারে কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন মোবারক। স্বজনেরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধানখেতে মোবারকের লাইট ও ফোন পেলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে শুক্রবার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
খোঁজাখুজির একপর্যায়ে প্রতিবেশী মমিনুলের বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে নতুন গাছ লাগানো আলগা মাটির নিচে মোবারকের লাশ দেখতে পায় লোকজন। এ সময় কৌশলে মমিনুল পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে সুরাতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। মরদেহের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রের গভীর কাটা ক্ষত রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, মরদেহ উদ্ধারের পর উত্তেজিত লোকজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে রাতেই বিশ্বনাথ গ্রামে কোমল বৈরাগী ফকিরের ছেলে মমিনুলের বসতবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
মোবারকের মা মমেনা খাতুন জানান, তাঁর ছেলে এলাকায় সবার সঙ্গে মিশত। পূর্ববিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে তাঁর ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিবেশী মমিনুল ও তাঁর সহযোগীরা। তিনি ছেলেকে হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানান।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ বলেন, এ ব্যাপারে মোবারকের মা বাদী হয়ে সাতজনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিশ্বনাথ গ্রামের কোমল বৈরাগী ফকিরের ছেলে মমিনুলের ভাই নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে।
মামলার প্রধান আসামিসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।