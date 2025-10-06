হোম > সারা দেশ > রংপুর

ঢলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ধান ব্যবসায়ী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

স্থানীয়‌দের সঙ্গে ফায়ার সা‌র্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থ‌লে পৌঁছে নি‌খোঁজ ব‌্যক্তির সন্ধা‌নে অভিযান শুরু ক‌রে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নে ঢলে ভে‌সে আসা গা‌ছের গুঁড়ি সংগ্রহ কর‌তে গি‌য়ে দুধকুমার ন‌দে এক ধান ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) সকা‌লে ইউনিয়‌নের খেলার‌ ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘ‌টে। খবর পে‌য়ে স্থানীয়‌দের সঙ্গে ফায়ার সা‌র্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থ‌লে পৌঁছে নি‌খোঁজ ব‌্যক্তির সন্ধা‌নে অভিযান শুরু ক‌রে।

না‌গেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মে‌হেরু‌ন্নেসা এ তথ‌্য নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন।

নি‌খোঁজ ব্যবসায়ীর নাম মনসুর আলী (৪৫)। তি‌নি বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ইউনিয়নের খামার নকুলা এলাকার বা‌সিন্দা এবং ওই এলাকার আমজাদ হো‌সেনের ছে‌লে।

স্থানীয়‌দের সঙ্গে ফায়ার সা‌র্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থ‌লে পৌঁছে নি‌খোঁজ ব‌্যক্তির সন্ধা‌নে অভিযান শুরু ক‌রে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয়রা জানান, গতকাল রোববার দুপুর থে‌কে উজা‌নের ঢ‌লে দুধকুমার ন‌দে শত শত গা‌ছের গুঁড়ি ভে‌সে আসতে শুরু ক‌রে। ন‌দের তী‌রের লোকজন বি‌ভিন্নভা‌বে সেগু‌লো সংগ্রহ করতে থা‌কে। আজ সকা‌লে অন‌্যদের ম‌তো মনসু‌রও গা‌ছের গুঁড়ি সংগ্রহ কর‌তে শুরু ক‌রেন। এ সময় হঠাৎ তি‌নি ন‌দের পা‌নিতে নি‌খোঁজ হন। স্থানীয়‌দের সঙ্গে ফায়ার সা‌র্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থ‌লে পৌঁছে তাঁর খোঁজ শুরু কর‌লেও আজ বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

না‌গেশ্বরী থানার ডিউটি অফিসার মে‌হেরু‌ন্নেসা ব‌লেন, নি‌খোঁজ ব‌্য‌ক্তির সন্ধা‌নে ফায়ার সা‌র্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা কাজ কর‌ছেন। ত‌বে দুপুর পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মে‌লে‌নি।

সম্পর্কিত

চার দফা দাবিতে ফুলবাড়ীতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের মানববন্ধন

গৃহবধূকে গাছে বেঁধে স্বামী-সতিনের নির্যাতন, গ্রেপ্তার ১

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, আট শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত

রংপুরে গৃহবধূ মিতু হত্যা: শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ, স্বামী গ্রেপ্তার

তিস্তা বাঁচাতে অক্টোবরজুড়ে পদযাত্রা, গণমিছিল ও মশাল প্রজ্বালন

ঢাকায়ও অভাব পিছু ছাড়েনি, গ্রামে ফিরেই ভাগ্যবদল

ঝাড়ফুঁক নয়, ওঝারও ভরসা একমাত্র অ্যান্টিভেনমে

এবার মিঠাপুকুরে ৬ জনের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ

রংপুরে আরও তিনজনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত

রংপুরের পীরগাছায় ৮ জনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা