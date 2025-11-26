হোম > সারা দেশ > রংপুর

বেরোবিতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় ৩ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

বেরোবি সংবাদদাতা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী জানান, ‘র‍্যাগিং এবং যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জিরো টলারেন্স। আমরা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা বিভাগের ১৬তম ব্যাচের ১২ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাফি আহমেদকে দুই শিক্ষাবর্ষ ও আজিজুল হাকিমকে এক শিক্ষাবর্ষের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বাকি ৯ শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান, গোলাম মোর্শেদ তামি, মেঘনাথ রায়, মাসুদ রানা, সাইদুর রহমান শাকিল, সুজন মিয়া, আকরাম আলি, ফাহিম ইসলাম ও ফরাদ হোসেনকে সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকদের অবহিতকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এর আগে ২৩ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ২৪ হলের ছাদে বাংলা বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের (১৬ ব্যাচ) শিক্ষার্থীরা একই বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ডাকে এবং একপর্যায়ে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মামুন ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী দীন ইসলামকে মারধর করেন।

এতে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থী। পরে জানতে পেরে হলের শিক্ষার্থীরা আহত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

