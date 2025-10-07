হোম > সারা দেশ > রংপুর

যোগদান করতে এসে তোপের মুখে ফিরে গেলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে ডা. শামসুন্নাহার ও অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করতে পারেননি বগুড়ার দুপচাঁচিয়া থেকে বদলি হওয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শামসুন্নাহার। আজ মঙ্গলবার তিনি মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করতে এলে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। একপর্যায়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যস্থতায় তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ত্যাগ করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্টাফদের সঙ্গে অসদাচরণসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলা হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামসুন্নাহারকে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি করা হয়। এ খবর জানাজানির পর মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্স, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা গত রোববার থেকে শামসুন্নাহারের পদায়ন ঠেকাতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে শামসুন্নাহার কিছু লোক নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে প্রবেশ করেন। তাঁর যোগদান ঠেকাতে স্টাফরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে সেখানে অবস্থান নেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনাও ঘটে। একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপরই শামসুন্নাহার যোগদান না করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর থেকে চলে যান।

জানতে চাইলে শামসুন্নাহার বলেন, ‘স্বাভাবিক নিয়মে কর্মস্থলে যোগদান করতে এসেছিলাম। কিন্তু কেন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়েছে, জানি না। এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কারও সঙ্গে আমার বিরোধ নেই।’

মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক এম এ হালিম বলেন, ডা. শামসুন্নাহারের যোগদানকে কেন্দ্র করে স্টাফরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এর আগে দুপচাঁচিয়া উপজেলাবাসী ও হাসপাতালের স্টাফদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দুপচাঁচিয়া থেকে ডা. শামসুন্নাহারকে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পদায়ন করা হয় বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মিঠাপুকুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাফিজুর রহমান বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। নিরাপদ পরিবেশে ডা. শামসুন্নাহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ত্যাগ করেন।

