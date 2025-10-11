সুন্দরগঞ্জে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ, কলেজশিক্ষার্থী আটক

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে মো. মারুফ হাসান মিরাজ (১৯) নামের এক কলেজশিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। মো. মারুফ হাসান মিরাজ উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের রামভদ্র গ্রামের মো. ফুল মিয়ার ছেলে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, ‘এর আগে তাঁকে সকাল ১০টার দিকে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়। দিনভর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।’
জানা গেছে, উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে থাকা জাতীয় পতাকা স্ট্যান্ডের রশিতে ৬ মাস আগে জুতা বেঁধে জাতীয় পতাকা তোলার ন্যায়ে উত্তোলন করেন ওই শিক্ষার্থী। এ-সংক্রান্ত ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও গত শুক্রবার রাতে ভাইরাল হয় ফেসবুকে। পরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।