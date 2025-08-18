সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির পিএ লাভলু গ্রেপ্তার

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) লাভলু মিয়াকে (২৮) রংপুরের কাউনিয়ায় থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) তাঁকে কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
লাভলু মিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামের তইবুল খাঁর ছেলে।
রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানা-পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে হারাগাছ থানা-পুলিশের সহায়তায় রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মদামুদন গ্রামে অভিযান চালায়।
এ সময় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) মো. লাভলু মিয়াকে আটক করে। সেখান থেকে আটক লাভলু মিয়াকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। তিনি কোতোয়ালি থানায় হওয়া মামলার আসামি।
রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানা-পুলিশ পরিদর্শক আতাউর রহমান বলেন, রংপুর মহানগরে ইসকনের ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর হওয়া মামলার এজাহারনামীয় ২৯ নম্বর আসামি লাভলু মিয়া। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।