হোম > সারা দেশ > রংপুর

কিছু ব্যক্তি নির্বাচনে অযথা শঙ্কা সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির সম্মেলনস্থল পরিদর্শন করেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তাঁর দল জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা দেখছে না। তবে কিছু ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল অযথা শঙ্কা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। দেশের মানুষ তাদের দুরভিসন্ধি সমর্থন করবে না। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ রোববার রাতে ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনস্থল পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে আমাদের ঠাকুরগাঁওয়ে ৭৫টির বেশি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় সাড়ে ৭ হাজারের মতো আসামি হয়েছে। আমাদের নেতা-কর্মীদের দীর্ঘদিন কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে। শীতের দিনে ধানখেতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়েছে। এ রকম অগণতান্ত্রিক, অরাজনৈতিক ও নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঠাকুরগাঁও বিএনপি কাজ করেছে।’

ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির সম্মেলনস্থল পরিদর্শন করেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সফল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের দলের প্রাণকেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব এই সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এটা পুরো জেলার নেতা-কর্মীদের জন্য আনন্দ, উদ্দীপনা ও সম্ভাবনার বিষয়।’

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ আট বছর পর আগামীকাল সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। শহরের প্রাণকেন্দ্রের জিলা স্কুল বড় মাঠে প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। মাঠ ঘিরে ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন দিয়ে বর্ণিল সাজসজ্জা করেছেন নেতা-কর্মীরা।

সম্পর্কিত

প্রতিবেশীর সেপটিক ট্যাংকে মিলল নিখোঁজ শিশুর লাশ, অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন

বিদ্যালয়ের মাঠে ধান চাষ

রেল ইঞ্জিনের সংকটে আসছে না তেল

সুন্দরগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

ভুক্তভোগীদের ফাঁসিয়ে ৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ, এসআইয়ের অডিও ফাঁস

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

নীলফামারীর সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার

চার্জার খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

‘আমার স্বামীর গুলি লাগছে, দুইটা ছাওয়াক ধরি কীভাবে খাব?’

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা