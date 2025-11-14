হোম > সারা দেশ > রংপুর

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি 

গঙ্গাচড়ায় জামায়াতে ইসলামীর মোটরসাইকেল শোডাউন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোডাউনের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এক কর্মী মারা গেছেন। আহত হন আরও তিনজন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের সয়রাবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জামায়াত কর্মীর নাম নুর আলম (৫৮)। তিনি রংপুর নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ড হাজীরহাট এলাকার মৃত মনছুর আলির ছেলে। আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে রংপুর-১ আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী রায়হান সিরাজীর সমর্থনে একটি মোটরসাইকেল শোডাউনে অংশ নেন নুর আলম। শোডাউনটি উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের সয়রাবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে নুর আলমের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে মোড়ে রেলিংয়ের পিলারে ধাক্কা খায়। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নুর আলমের মোটরসাইকেলটি পিলারে ধাক্কা খেলে তাঁর পেছনে থাকা আরও দুই-একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে তিনজন আহত হন।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামের স্থানীয় দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

গঙ্গাচড়া মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবু হানিফ সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুনেছি, মোটরসাইকেল শোডাউনে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।’

