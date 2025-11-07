হোম > সারা দেশ > রংপুর

ঘন কুয়াশার চাদরে পঞ্চগড়: হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় পূর্ব জলাসি সেতু থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে বইছে হিমেল হাওয়া, আর ভোর থেকে চারদিক ঢেকে আছে ঘন কুয়াশার চাদরে। ঘন কুয়াশার কারণে সড়কপথে যানবাহনগুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলতে হচ্ছে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মন্থরতা এনেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সকাল ৬টা ও ৯টায় একই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৯ শতাংশ, যার কারণে ঠান্ডা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে।

পঞ্চগড় করতোয়া সেতু থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সকালে জেলা শহর, খেতখামার ও নদীর ধারে কুয়াশা এত ঘন ছিল যে ২০ থেকে ৩০ মিটার দূরত্বের বেশি কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কুয়াশা ও ঠান্ডার কারণে বাজারে মানুষের উপস্থিতিও ছিল তুলনামূলক কম। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে চাদর, জ্যাকেট বা উলের শাল জড়িয়ে বাইরে বের হয়েছেন।

এমন পরিবেশে পঞ্চগড়ে পর্যটকদের আগমন বাড়তে শুরু করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকেরা এই জেলায় আসছেন।

টাঙ্গাইল থেকে আসা পর্যটক ইমরান বলেন, ‘পঞ্চগড়ে ঢোকার পর থেকেই কুয়াশা আর ঠান্ডা লাগছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে এসেছি, আর এই তীব্র শীত তো আমাদের জন্য বোনাস।’

রংপুর থেকে আসা শিমু আক্তার বলেন, ‘শুনেছিলাম এখানকার শীতের অনুভূতি আলাদা। এসে দেখলাম সত্যিই তাই।’

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস নামতে শুরু করায় তাপমাত্রা কমছে। সকাল ৬টা ও ৯টার তাপমাত্রা একই রয়েছে। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা আরও কমবে এবং শীতের তীব্রতা বাড়বে বলেও জানান তিনি।

