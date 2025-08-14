হোম > সারা দেশ > রংপুর

রংপুরে হত্যাচেষ্টার মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

রংপুর প্রতিনিধি

পুলিশের হাতে আটক আতাউর জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হামলা ও হত্যাচেষ্টার দুই মামলায় রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আতাউর জামান বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরীর নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়ার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তাঁকে কোতোয়ালি থানার পুলিশ আটক করে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, বাবু বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গুলিতে আহত জয়নাল আবেদীন বাপ্পী হত্যাচেষ্টা মামলার ১ নম্বর আসামি এবং শহিদুল ইসলাম সাগর হত্যাচেষ্টা মামলার ৫ নম্বর আসামি। ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট দিচ্ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মহানগরে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে পুনর্গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

ওসি বলেন, গোয়েন্দা নজরদারি ও প্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান শনাক্ত করে বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ (বৃহস্পতিবার) তাঁকে আদালতে তোলা হবে।

