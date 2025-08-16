গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় নিখোঁজের এক দিন পর অবৈধ বালু পয়েন্টে দুই শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এজাহারনামীয় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৩।
গ্রেপ্তার মনু মিয়া (২৮) উপজেলার সিটপাইকন এলাকার আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে।
শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর র্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী।
রংপুর র্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে গঙ্গাচড়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।