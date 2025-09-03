মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২৬ ঘণ্টা পর মেহেদী হাসান মুহিত (২৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের কেল্লার পার এলাকায় নদীতে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল্লা আল হাদী ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেন।
মুহিত লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ তুষভান্ডার কাশিরাম এলাকার আশরাফ উল আমিন হেলাল মাস্টারের ছেলে। তিনি চীনের একটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত ছিলেন।
জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকালে শখের বসে মুহিতসহ পাঁচ বন্ধু মিলে উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের বিনবিনিয়া এলাকায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে যান। সাঁতার না জানায় দুপুরে নদীতে ডুবে নিখোঁজ হন মুহিত।