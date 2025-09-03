হোম > সারা দেশ > রংপুর

মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি 

মেহেদী হাসান মুহিত। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২৬ ঘণ্টা পর মেহেদী হাসান মুহিত (২৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের কেল্লার পার এলাকায় নদীতে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল্লা আল হাদী ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেন।

মুহিত লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ তুষভান্ডার কাশিরাম এলাকার আশরাফ উল আমিন হেলাল মাস্টারের ছেলে। তিনি চীনের একটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। 

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকালে শখের বসে মুহিতসহ পাঁচ বন্ধু মিলে উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের বিনবিনিয়া এলাকায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে যান। সাঁতার না জানায় দুপুরে নদীতে ডুবে নিখোঁজ হন মুহিত।

সম্পর্কিত

‘আমার স্বামীর গুলি লাগছে, দুইটা ছাওয়াক ধরি কীভাবে খাব?’

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

লালমনিরহাটে ফেনসিডিলের মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের জন্য আবারও বসানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রসূতির মৃত্যু, চিকিৎসকের বিচার দাবি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষের উত্তেজনা, সুন্দরগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

প্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে শিশু দেখিয়ে জামিন: গাইবান্ধায় সেই আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় সরকারি বীজ বাইরে বিক্রির অভিযোগ

শরতে পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘা

ডুয়েটে সুযোগ পেয়েও ভর্তি অনিশ্চিত মিথুনের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা