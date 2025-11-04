ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ গেটে একত্র হয়ে সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নভেম্বরের মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জোর দাবি জানান তাঁরা।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ’২১-২২ সেশনের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শামসুর রহমান সুমন বলেন, ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে গেজেট পাওয়া মাত্র ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া হবে। কিন্তু গেজেট প্রকাশে কালক্ষেপণ হওয়ায় তা পিছিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ২৮ অক্টোবর গেজেট পাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা দাবি তোলেন দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের।
শামসুর রহমান বলেন, ‘উপাচার্য মহোদয় এ বছরেই ব্রাকসু নির্বাচন এবং সে অনুযায়ী আজকের সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও আমরা খুব উদ্বেগের সহিত লক্ষ করছি যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আইন বা বিধি সংশোধনের দাবি তুলে একটি মহল নির্বাচন ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের এই প্ল্যাটফর্মটিকে বিলম্বিত ও বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।’
শামসুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, আইনটি শতভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিছু জায়গায় সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা নির্বাচন আয়োজনের অন্তরায় নয়, যা ব্রাকসু প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী সময় সংশোধন যোগ্য। সুতরাং, অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন ও তফসিল ঘোষণা করে আগামী এক মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে ব্রাকসু অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে হোক। যদি তা না করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের অধিকার তারা ছিনিয়ে নিতে কখনোই পিছপা হবে না।’