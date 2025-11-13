‘সন্ত্রাসী কর্মসূচি’র প্রতিবাদে রংপুরে কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচিকে ‘সন্ত্রাসী কর্মসূচি’ আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের মূল ফটকের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালবাগ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গত ১৭ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অগণিত অপরাধ, নিপীড়ন ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই।
শিক্ষার্থীরা বলেন, শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে ছাত্র-জনতা কোনো নৈরাজ্য বরদাশত করবে না বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।
বেলা ২টা পর্যন্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি। এই সময়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবরও পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
রংপুর মহানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, ‘শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। যানবাহন চলাচল করছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’