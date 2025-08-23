এক লাইনে দুই ট্রেন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন হাজারো যাত্রী

রংপুরের পীরগাছায় অল্পের জন্য মুখোমুখি সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে যাত্রীবাহী দুটি ট্রেন। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পীরগাছা রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
রেলস্টেশন অফিস সূত্রে জানা যায়, বেলা ১১টা ২৩ মিনিটে সান্তাহারগামী দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনটি পীরগাছা রেলস্টেশনে হোম সিগন্যাল অতিক্রম করে ২ নম্বর লাইনে প্রবেশ করতে থাকে। ট্রেনটি প্রবেশ করতে থাকাকালে বিপরীত দিক থেকে আসা লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনটি সিগন্যাল ওভারশুট করে একই লাইনে প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস এবং পদ্মরাগের লোকো মাস্টার বিষয়টি বুঝতে পেরে দুটি ট্রেনেই হুইসেল দিয়ে ব্রেক ধরেন। পরে পদ্মরাগ ট্রেনটিকে দ্রুত পুশব্যাক করে ১ নম্বর লাইনে প্রবেশ করানো হয়। এতে মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় ট্রেন দুটি। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও বিষয়টি নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেন দুটিতে আনুমানিক হাজারের বেশি যাত্রী ছিলেন।
এ বিষয়ে পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার জেনারুল ইসলাম জানান, কন্টোল রুমের নির্দেশনা মোতাবেক দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে ২ নম্বর লাইনে প্রবেশের জন্য সিগন্যাল দেওয়া হয়। তবে পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের লোকোমাস্টার সিগন্যাল দেওয়ার আগেই লাইনে ঢুকে পড়েছে। বিষয়টি তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।
এ ঘটনায় তদন্তের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে। আগামী ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে সূত্র জানায়।